Фабио Фоньини становится четвертьфиналистом соревнований в Чэнду.

(1) Фабио Фоньини - (Q) Рубен Бемельманс - 6:4, 7:6(2)
Практически в самом начале встречи Фабио Фоньини оправдал свой статус безоговорочного фаворита матча и вырвался вперед с брейком. Были ли у Бемельманса шансы отыграться? Наверное, нет, потому как даже до брейк-поинтов в стартовом сете бельгийский спортсмен добраться так и не сумел. Фоньини же вполне мог закрепить преимущество, но в концовке этого отрезка встречи не смог реализовать сет-болл на приеме. Через несколько минут Фабио спокойно подал на победу в сете, так что сокрушаться из-за упущенной возможности не приходилось.
Дебют второй партии снова остался за лидером посева соревнований в Чэнду. Фоньини довольно быстро повел с геймом на приеме в активе, но на этот раз Рубен нашел возможность ликвидировать отставание. До самого конца сета оба спортсмена уверенно выигрывали собственные подачи, так что выяснение отношений докатилось до тай-брейка. А уже на нем Фабио продемонстрировал тотальный перевес в классе и отдал сопернику всего 2 розыгрыша.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Чэнду Фабио Фоньини сыграет с австралийским теннисистом Мэтью Эбденом, который на стадии второго круга в напряженной борьбе переиграл еще одного итальянца Маттео Берреттини.
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