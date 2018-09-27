четверг, 27 сентября 2018 г.

Фабио Фоньини становится четвертьфиналистом соревнований в Чэнду.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини успешно преодолел стадию второго круга соревнований в китайском Чэнду, на которых он получил 1-й номер посева. В своем стартовом матче на турнире Фоньини в двух партиях переиграл бельгийца Рубена Бемельманса, занимающего достаточно скромную 112-ю строчку текущего мирового рейтинга. На выход в четвертьфинал соревнований категории ATP-250 Фабио Фоньини потратил чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.


(1) Фабио Фоньини - (Q) Рубен Бемельманс - 6:4, 7:6(2)

Практически в самом начале встречи Фабио Фоньини оправдал свой статус безоговорочного фаворита матча и вырвался вперед с брейком. Были ли у Бемельманса шансы отыграться? Наверное, нет, потому как даже до брейк-поинтов в стартовом сете бельгийский спортсмен добраться так и не сумел. Фоньини же вполне мог закрепить преимущество, но в концовке этого отрезка встречи не смог реализовать сет-болл на приеме. Через несколько минут Фабио спокойно подал на победу в сете, так что сокрушаться из-за упущенной возможности не приходилось.

Дебют второй партии снова остался за лидером посева соревнований в Чэнду. Фоньини довольно быстро повел с геймом на приеме в активе, но на этот раз Рубен нашел возможность ликвидировать отставание. До самого конца сета оба спортсмена уверенно выигрывали собственные подачи, так что выяснение отношений докатилось до тай-брейка. А уже на нем Фабио продемонстрировал тотальный перевес в классе и отдал сопернику всего 2 розыгрыша.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Чэнду Фабио Фоньини сыграет с австралийским теннисистом Мэтью Эбденом, который на стадии второго круга в напряженной борьбе переиграл еще одного итальянца Маттео Берреттини.

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о 12:11
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