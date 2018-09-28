Фабио Фоньини спокойно выходит в полуфинал турнира в Чэнду.

(1) Фабио Фоньини - (6) Мэтью Эбден - 6:4, 6:2
Фабио Фоньини откровенно неважно вошел в поединок и упустил уже стартовый гейм встречи на собственной подаче. Правда, Эбден шансом не воспользовался и моментально позволил сопернику ликвидировать отставание. В середине первой партии Фоньини уже и сам вырвался вперед с брейком и этот перевес итальянский теннисист удержал до самой победной концовки сета.
А вот во второй партии у Фоньини не возникло ровным счетом никаких трудностей. Единственный сложный гейм Фабио спас с двух брейк-поинтов, но сразу после него прилично усилил игру, дважды отличился на приеме, выиграл 4 гейма подряд и спокойно завершил поединок в свою пользу.
Теперь за выход в финал соревнований в Чэнду Фабио Фоньини поспорит с американцем Тейлором Фритцем, который в своем четвертьфинале в двух партиях переиграл соотечественника Сэма Куэрри.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий