пятница, 28 сентября 2018 г.

Фабио Фоньини спокойно выходит в полуфинал турнира в Чэнду.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в китайском Чэнду итальянец Фабио Фоньини уверенно преодолел четвертьфинальную стадию турнира. В двух партиях Фабио спокойно переиграл австралийского теннисиста Мэтью Эбдена, получившего на турнире 6-й номер посева и занимающего 47-ю строчку текущего мирового рейтинга. На выход в 1/2 финала соревнований Фоньини потратил 1 час и 10 минут игрового времени.


(1) Фабио Фоньини - (6) Мэтью Эбден - 6:4, 6:2

Фабио Фоньини откровенно неважно вошел в поединок и упустил уже стартовый гейм встречи на собственной подаче. Правда, Эбден шансом не воспользовался и моментально позволил сопернику ликвидировать отставание. В середине первой партии Фоньини уже и сам вырвался вперед с брейком и этот перевес итальянский теннисист удержал до самой победной концовки сета.

А вот во второй партии у Фоньини не возникло ровным счетом никаких трудностей. Единственный сложный гейм Фабио спас с двух брейк-поинтов, но сразу после него прилично усилил игру, дважды отличился на приеме, выиграл 4 гейма подряд и спокойно завершил поединок в свою пользу.

Теперь за выход в финал соревнований в Чэнду Фабио Фоньини поспорит с американцем Тейлором Фритцем, который в своем четвертьфинале в двух партиях переиграл соотечественника Сэма Куэрри.

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о 12:01
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