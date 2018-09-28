Маргарита Гаспарян становится второй финалисткой турнира в Ташкенте.

Маргарита Гаспарян - Мона Бартель - 4:6, 6:1, 7:5
Маргарита Гаспарян пробивается во второй в карьере финал соревнований категории WTA. В борьбе за выход в титульный матч турнира в Ташкенте российская теннисистка добилась достаточно сложной и волевой победы над немкой Моной Бартель. В стартовой партии встречи ни одной из спортсменок долгое время не удавалось даже зацепиться за подачу соперницы. Казалось, партия вполне может докатиться до тай-брейка, но в 10-м гейме Мона заработала первый брейк-поинт в матче, который стал для нее еще и сет-боллом, и успешно реализовала его.
Гаспарян откровенно завелась и вторую партию провела просто потрясающе. Россиянка быстро повела сразу с двумя брейками, а потом и в третий раз за сет отличилась на приеме. Успешный отрезок матча продолжился для Маргариты и в начале решающей партии. Гаспарян снова вырвалась вперед с выигранной подачей соперницы, но слишком рано остановилась.
Бартель удалось просто перевернуть ход матча, дважды отличиться на приеме и даже получить возможность подавать на победу. Но в этот момент случился еще один перелом. Гаспарян сначала помешала сопернице поставить точку в противостоянии, отыграла двойной скрытый матч-болл на собственной подаче, а потом и еще один брейк оформила.
В финале соревнований в Ташкенте Маргарита Гаспарян сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, которая на стадии 1/2 финала переиграла Катерину Козлову из Украины.
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