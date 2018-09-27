Маргарита Гаспарян продолжает успешные выступления в Ташкенте.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян становится полуфиналисткой соревнований категории WTA International в Ташкенте. На стадии 1/4 финала Маргарита в трех сетах переиграла юную венгерскую спортсменку Фанни Столар, занимающую на данный момент 158-ю строчку мирового рейтинга. Именно за Столар остался стартовый сет противостояния, но Маргарита смогла переломить ход матча и за две оставшиеся партии отдала сопернице всего 3 гейма в сумме. На выход в полуфинал соревнований в Ташкенте Маргарита Гаспарян потратила чуть менее двух часов игрового времени.
Маргарита Гаспарян - (Q) Фанни Столар - 3:6, 6:2, 6:1
За выход в финал соревнований в Ташкенте Маргарита Гаспарян теперь поспорит с немецкой теннисисткой Моной Бартель, которая в четвертьфинале турнира обыграла
Веру Лапко.
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