Мэдисон Киз разгромила Доминику Цибулкову и вышла в четвертьфинал US Open.

(14) Мэдисон Киз - (29) Доминика Цибулкова - 6:1, 6:3
Мэдисон, без сомнения, провела очень качественный матч, но и Доминика вышла на поединок четвёртого круга в несколько разобранном состоянии, существенно облегчив этим задачу для соперницы. Ключевым в стартовом сете противостояния стал второй гейм, в котором Доминика несмотря не все усилия не смогла защитить собственную подачу. Киз оформила успех на приёме в настоящей баталии, реализовав лишь шестой брейк-поинт. И после этого Цибулкова совсем приуныла.
Нет, в середине партии словацкая теннисистка достаточно уверенно защитила собственную подачу, но в концовке сета Киз ещё раз отличилась на приёме и тут же подала на победу в сете. Мэдисон продолжила гнуть свою линию и в начале второй партии, поведя и в ней с быстрым брейком. Но вскоре Доминике удалось воспользоваться первым же в матче шансом на приёме и сравнять счет. Правда, интриги в матч это не добавило. Киз очень быстро не только восстановила перевес, но и очередным брейком поставила точку в поединке.
В четвертьфинале US Open Мэдисон Киз сыграет с победительницей мачта между Карлой Суарес-Наварро и Марией Шараповой.
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