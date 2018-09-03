понедельник, 3 сентября 2018 г.

Мэдисон Киз разгромила Доминику Цибулкову и вышла в четвертьфинал US Open.

Американская теннисистка Мэдисон Киз становится четвертьфиналисткой домашнего Турнира Большого Шлема - US Open - 2018, на котором она получила 14-й номер посева. В четвертом раунде Открытого Первенства США Мэдисон в двух партиях уверенно переиграла 29-ю ракетку турнира словацкую спортсменку Доминику Цибулкову. За весь матч Киз отдала оппонентке всего 4 гейма. На победу в противостоянии Мэдисон потратила всего чуть более часа с четвертью игрового времени.


(14) Мэдисон Киз - (29) Доминика Цибулкова - 6:1, 6:3

 Мэдисон, без сомнения, провела очень качественный матч, но и Доминика вышла на поединок четвёртого круга в несколько разобранном состоянии, существенно облегчив этим задачу для соперницы. Ключевым в стартовом сете противостояния стал второй гейм, в котором Доминика несмотря не все усилия не смогла защитить собственную подачу. Киз оформила успех на приёме в настоящей баталии, реализовав лишь шестой брейк-поинт. И после этого Цибулкова совсем приуныла.

Нет, в середине партии словацкая теннисистка достаточно уверенно защитила собственную подачу, но в концовке сета Киз ещё раз отличилась на приёме и тут же подала на победу в сете. Мэдисон продолжила гнуть свою линию и в начале второй партии, поведя и в ней с быстрым брейком. Но вскоре Доминике удалось воспользоваться первым же в матче шансом на приёме и сравнять счет. Правда, интриги в матч это не добавило. Киз очень быстро не только восстановила перевес, но и очередным брейком поставила точку в поединке.

В четвертьфинале US Open Мэдисон Киз сыграет с победительницей мачта между Карлой Суарес-Наварро и Марией Шараповой.

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о 21:19
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