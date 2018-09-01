Мэдисон Киз добилась волевой победы над Александрой Крунич в третьем раунде US Open.

Американская теннисиситка Мэдисон Киз выходит в четвертый раунд домашнего Турнира Большого Шлема. На стадии третьего круга US Open - 2018 Мэдисон, получившая в Нью-Йорке 14-й номер посева, обыграла представительницу Сербии Александру Крунич, занимающую 49-ю строчку мирового рейтинга. Именно Крунич благодаря быстрому и единственному в стартовой партии брейку сумела повести в счёте по сетам. Киз во втором отрезке матча полностью перехватила инициативу и не оставила Александре шансов на успех. А после нервного начала решающей партии именно американка первой взяла себя в руки и довела матч, продолжавшийся 1 час и 45 минут игрового времени, до волевой победы.
(14) Мэдисон Киз - Александра Крунич - 4:6, 6:1, 6:2
В 1/8 финала US Open - 2018 Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между Доминикой Цибулковой и Анжелик Кербер.
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