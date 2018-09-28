Анетт Контавейт пробилась в финал турнира в Ухане.

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт впервые в карьере пробилась в финал соревнований категории WTA Premier. В матче 1/2 финала турнира в китайском Ухане Анетт на отказе прошла местную теннисистку Цзянь Ван, занимающую на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. Ван отказалась от продолжения борьбы в дебюте второй партии, при этом стартовый сет встречи остался за Контавейт. Теннисистки провели на корте чуть более 45 минут игрового времени.
Анетт Контавейт - (WC) Цзянь Ван - 6:2, 2:1, ret
За титул соревнований в Ухане Анетт Контавейт поспорит с победительницей встречи между Ариной Сабаленко и Эшли Барти.
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