пятница, 28 сентября 2018 г.

Анетт Контавейт пробилась в финал турнира в Ухане.

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт впервые в карьере пробилась в финал соревнований категории WTA Premier. В матче 1/2 финала турнира в китайском Ухане Анетт на отказе прошла местную теннисистку Цзянь Ван, занимающую на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. Ван отказалась от продолжения борьбы в дебюте второй партии, при этом стартовый сет встречи остался за Контавейт. Теннисистки провели на корте чуть более 45 минут игрового времени.


Анетт Контавейт - (WC) Цзянь Ван - 6:2, 2:1, ret

За титул соревнований в Ухане Анетт Контавейт поспорит с победительницей встречи между Ариной Сабаленко и Эшли Барти.

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о 12:51
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