Катерина Козлова на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу.

Украинская теннисистка Катерина Козлова становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA International в китайском Гуанчжоу. Для того, чтобы преодолеть стадию второго круга турнира Катерине, занимающей на данный момент 117-ю строчку мирового рейтинга, не пришлось даже выходить на корт. Соперница Козловой американка Дженнифер Бреди снялась с турнира еще до начала встречи.
Катерина Козлова - Дженнифер Бреди - w/o
Таким образом в четвертьфинале соревнований в Гуанчжоу Катерина Козлова сыграет с 5-й ракеткой турнира представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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