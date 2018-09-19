среда, 19 сентября 2018 г.

Катерина Козлова на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу.

Украинская теннисистка Катерина Козлова становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA International в китайском Гуанчжоу. Для того, чтобы преодолеть стадию второго круга турнира Катерине, занимающей на данный момент 117-ю строчку мирового рейтинга, не пришлось даже выходить на корт. Соперница Козловой американка Дженнифер Бреди снялась с турнира еще до начала встречи.


Катерина Козлова - Дженнифер Бреди - w/o

Таким образом в четвертьфинале соревнований в Гуанчжоу Катерина Козлова сыграет с 5-й ракеткой турнира представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

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о 11:11
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