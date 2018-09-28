Катерина Козлова не сумела пробиться в финал турнира в Ташкенте.

(Q) Анастасия Потапова - Катерина Козлова - 6:2, 6:3
Даже сам факт выхода в полуфинал турнира в Ташкенте, где Катерине Козловой, казалось, досталась невероятно сложная сетка, уже заслуживает позитивных откликов об игре украинской теннисистки. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, тем более, что в полуфинале соревнований Кате выпало сыграть против далеко не самой звездной соперницы, находящейся в мировом рейтинге даже ниже самой Козловой. Тем более, Потапова провела в Ташкенте сразу на 2 матча больше - за выход в основную сетку турнира Анастасия сражалась на стадии квалификации. Да и в целом победы давались россиянке куда сложнее - если Катериа выигрывала все свои матчи на турнире в двух партиях, то Потапова с Фегеле и Якупович бодалась все 3 сета.
Но на удивление именно Анастасия выглядела по ходу отчетного матча куда свежее соперницы. В стартовой партии Козлова на равных сражалась разве что в самом дебюте. Со счета 2:2 украинская теннисистка дважды упустила собственную подачу, проиграла 4 гейма подряд и отдала сопернице всю партию. При этом на приеме Катерина зацепиться не сумела ни разу.
Второй сет начался, как раз, с первого в матче брейка в исполнении украинской теннисистки. Удержать перевес Кате не удалось, но сразу после того, как соперница оформила обратный брейк Козлова снова вырвалась вперед с геймом на приеме в активе. И вот, со счета 3:2 в пользу Кати у нее снова случился откровенный спад. Потапова, как и в стартовой партии, дважды отличилась на приеме, взяла те же 4 гейма подряд и оформила победу во всем матче.
В финале соревнований в Ташкенте Анастасия Потапова сразится с победительницей встречи между своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян и немецкой теннисисткой Моной Бартель. Ну а Катерина Козлова благодаря выходу в полуфинал соревнований с понедельника вернет себе статус 3-й ракетки Украины и вплотную приблизится к топ-100 мирового рейтинга.
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