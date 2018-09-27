Катерина Козлова становится полуфиналисткой турнира в Ташкенте.

Катерина Козлова - (6) Анна-Каролина Шмидлова - 6:3, 6:2
Уже в самом начале поединка Катерина сумела повести с брейком, выиграв стартовый гейм на приеме. Ближе к середине сета у Козловой, правда, случился настоящий провал - собственную подачу украинская теннисистка упустила под ноль. Но достаточно быстро Катерина вернула себе перевес в счете, а еще одним брейком поставила победную точку в стартовом сете.
Дебют второй партии снова остался за Козловой. На этот раз украинке, правда, сначала пришлось немного пободаться за собственную подачу, но успешно ее защитив Катя навязала сопернице борьбу на приеме и ушла в отрыв. В середине партии Катерина еще раз взяла гейм на приеме и тут же получила возможность подавать на матч. С задачей украинская спортсменка не справилась - Шмидлова отыграла один брейк, но тут же снова забуксовала на собственной подаче. Прием на победу Козлова провела попросту идеально, выиграв гейм на подаче соперницы под ноль.
Теперь за выход в финал соревнований в Ташкенте Катерина Козлова поспорит с квалифайером Анастасией Потаповой из России, которая в своем четвертьфинальном матче переиграла 8-ю ракетку турнира Далилу Якупович.
Благодаря выходу в полуфинал турнира в Ташкенте Катерина Козлова с понедельника вернет себе статус 3-й ракетки Украины, а в случае выхода в финал соревнований Катя вновь станет представительницей топ-100 мирового рейтинга.
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