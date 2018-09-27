Катерина Козлова завершила выступления на турнире в Ташкенте в парном разряде.

Катерина Козлова не сумела пробиться в полуфинал и парных соревнований в Ташкенте. На стадии 1/4 финала в дуэте с россиянкой Верой Звонаревой Катя в двух партиях уступила 2-му дуэту турнира Нао Хибино/Оксана Калашникова. В каждом из сетов Козлова и Звонарева вырывались вперед с брейком, но затем по два раза упускали собственные подачи. Хибино и Калашникова потратили на выход в полуфинал турнира в Ташкенте чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(2) Нао Хибино/Оксана Калашникова - Катерина Козлова/Вера Звонарева - 6:4, 6:3
Напомним, что чуть ранее Катерина Козлова оформила выход в полуфинал одиночного турнира
в Ташкенте. В двух партиях на стадии 1/4 финала украинская теннисистка переиграла Анну-Каролину Шмидлову из Словакии.
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