четверг, 27 сентября 2018 г.

Катерина Козлова завершила выступления на турнире в Ташкенте в парном разряде.

Катерина Козлова не сумела пробиться в полуфинал и парных соревнований в Ташкенте. На стадии 1/4 финала в дуэте с россиянкой Верой Звонаревой Катя в двух партиях уступила 2-му дуэту турнира Нао Хибино/Оксана Калашникова. В каждом из сетов Козлова и Звонарева вырывались вперед с брейком, но затем по два раза упускали собственные подачи. Хибино и Калашникова потратили на выход в полуфинал турнира в Ташкенте чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(2) Нао Хибино/Оксана Калашникова - Катерина Козлова/Вера Звонарева - 6:4, 6:3

Напомним, что чуть ранее Катерина Козлова оформила выход в полуфинал одиночного турнира в Ташкенте. В двух партиях на стадии 1/4 финала украинская теннисистка переиграла Анну-Каролину Шмидлову из Словакии.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:57
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)