Вера Лапко выходит в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу.

(7) Вера Лапко - (Q) Денис Хазанюк - 6:2, 7:5
В самом начале противостояния именно Хазанюк сумела неожиданно повести с брейком, но Вера достаточно быстро не только выровняла ситуацию на корте, но и полностью перехватила инициативу. В итоге Лапко сумела трижды отличиться на приеме до конца стартовой партии и уверенно оставить за собой этот отрезок встречи.
Во втором сете Дениз вела с выигранной подачей соперницы в активе уже дважды. Лапко всякий раз отыгрывалась, а в концовке партии могла поставить точку в противостоянии в 10-м гейме. Вера не смогла реализовать 2 матч-болла на приеме. Израильская теннисистка тот гейм таки оставила за собой, но защитить следующую подачу Хазанюк не сумела. С четвертого матч-поинта Вера Лапко оформила выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу.
В нем белорусская теннисистка сыграет с победительницей матча между Андреа Петкович из Германии и китаянкой Яфань Ван.
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