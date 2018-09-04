Роджер Федерер сенсационно уступил Джону Миллману в четвёртом раунде US Open.

Джон Миллман - (2) Роджер Федерер - 3:6, 7:5, 7:6(7), 7:6(3)
Уже пришлось почитать много комментариев "экспертов", которые, по их мнению, раскрыли причину неожиданного поражения Роджера Федерера в матче четвёртого круга. Оказывается, швейцарец специально уступил для того, чтобы в четвертьфинале не играть с пребывающим в хорошей форме Новаком Джоковичем. Взывать к разуму подобных комментаторов не имеет никакого смысла. Они уже нашли подтверждение своим конспирологическим теориям в двойных ошибках на тай-брейке, большом количестве невынужденных ... Думаю, это стоит воспринимать, как комплимент швейцарцу - по мнению "хейтеров" Роджер просто не может ошибаться или играть плохо. Если Федерер отправляет мяч в аут, значит он делает это исключительно специально.
А на самом деле факторов поражения Федерера сегодня не так уж и мало. В первую очередь нельзя не отметить самого Миллмана, который провел чуть ли не матч жизни. Австралиец вышел на поединок, как на последний бой, и действительно тянул все, что только было в человеческих силах. Но даже такая самоотверженная игра Миллмана не принесла бы ему победы, будь в порядке Федерер.
Роджер вообще подошёл к US Open с целым воротом проблем, главной из которых была физика. Передвижение по корту на высоких скоростях давалось швейцарцу очень непросто и выдерживать темп он мог на уровне только полторы-две партии. Если к тому моменту соперника удавалось сломить, вопросов не возникало. Джон отказался сдаваться и даже нашел в себе силы взвинтить темп. И вот тут у Федерера посыпались ошибки. Когда ноги работают идеально, Роджер может ложить мячи с закрытыми глазами. Когда хромает подход к удару, неточности переносятся на само выполнение контакта ракетки с мячом. Вот и все, никакой теории заговора.
Плюс сегодня ночью в Нью-Йорке было совсем плохо с погодой. Тепловой удар получила Леся Цуренко, Роджер откровенно признался, что не мог толком дышать. Духота стояла такая, что воздух внутри арены практически не циркулировал. С таким, по словам самого Федерера, он столкнулся чуть ли не впервые в карьере. Понятно, что условия были одинаковыми для обоих спортсменов, но давайте не сравнивать возраст и мотивацию теннисистов. Миллман сегодня носился бы, похоже, даже в вакууме.
Итак, Роджера действительно хватило на полтора сета. Швейцарец довольно уверенно взял стартовую партию, вёл с брейком во втором сете, но поплыл и проиграл две собственные подачи. При этом одну из них - собственно подачу на партию, Роджер упустил с двойного сет-болла.
Два последующих сета Джон взял на тай-брейках. Сам австралиец просто пахал на корте, тогда как швейцарец пытался добиться результата на опыте. Не вышло, потому как в ключевые моменты встречи Миллман прибавлял, а вот у Федерера просто не оставалось ресурса.
Впереди у Джона встреча против Новака Джоковича. Даже сегодняшней отменной игры австралийцу для достойного сопротивления сербу просто не хватит. А есть ли ещё резервы у Миллмана? Увидим уже в четвертьфинале.
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