четверг, 27 сентября 2018 г.

Энди Маррей обыгрывает Давида Гоффина и выходит в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

Британский теннисист Энди Маррей, который продолжает нелегкий путь по возвращению в тур после травмы, выходит в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне. На стадии второго круга Энди, получивший от организаторов wild card в основную сетку, в двух партиях переиграл лидера посева бельгийца Давида Гоффина. Победа могла получиться и вовсе разгромной, но во второй партии Маррей немного подсел в концовке и чуть было не растерял солидный перевес в счете. На победу в противостоянии Энди Маррею понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


(WC) Энди Маррей - (1) Давид Гоффин - 6:3, 6:4

Встреча началась в довольно спокойном русле, теннисисты обменивались уверенно выигранными собственными подачами, пока в середине партии эту идиллию не нарушил как раз британский спортсмен. Энди удалось зацепиться на приеме и с первого же брейк-поинта вырваться вперед в счете. Гоффин ответил любезностью на любезность и спустя несколько геймов также вопспользовался первым же шансом на подаче соперника. Правда, равновесие в счете продержалось очень недолго. В следующем же гейме Маррей оформил брейк, а сразу после него уверенно подал на победу в стартовой партии.

Начало второго сета сложилось для лидера посева турнира в Шэньчжэне уже просто ужасающе. Давид дважды упустил собственную подачу, вроде бы сократил отставание, но тут же позволил Маррею оформить еще один брейк. Казалось, партия вполне может завершиться разгромом, но Энди в концовке сета откровенно подсел. Сначала он таки спас с двух брейк-поинта собственный гейм, но при первой подаче на матч британец позволил Гоффину снова сократить отставание до минимума. Когда Маррей второй раз вышел подавать на победу Давид снова зацепился на приеме и заработал 3 брейк-поинта. Правда, ни один из них бельгиец реализовать не сумел, а вот Энди с первого же матч-болла поставил точку в противостоянии.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Шэньчжэне Энди Маррей сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и японским теннисистом Таро Даниэлем.

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о 16:37
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