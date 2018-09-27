Энди Маррей обыгрывает Давида Гоффина и выходит в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

(WC) Энди Маррей - (1) Давид Гоффин - 6:3, 6:4
Встреча началась в довольно спокойном русле, теннисисты обменивались уверенно выигранными собственными подачами, пока в середине партии эту идиллию не нарушил как раз британский спортсмен. Энди удалось зацепиться на приеме и с первого же брейк-поинта вырваться вперед в счете. Гоффин ответил любезностью на любезность и спустя несколько геймов также вопспользовался первым же шансом на подаче соперника. Правда, равновесие в счете продержалось очень недолго. В следующем же гейме Маррей оформил брейк, а сразу после него уверенно подал на победу в стартовой партии.
Начало второго сета сложилось для лидера посева турнира в Шэньчжэне уже просто ужасающе. Давид дважды упустил собственную подачу, вроде бы сократил отставание, но тут же позволил Маррею оформить еще один брейк. Казалось, партия вполне может завершиться разгромом, но Энди в концовке сета откровенно подсел. Сначала он таки спас с двух брейк-поинта собственный гейм, но при первой подаче на матч британец позволил Гоффину снова сократить отставание до минимума. Когда Маррей второй раз вышел подавать на победу Давид снова зацепился на приеме и заработал 3 брейк-поинта. Правда, ни один из них бельгиец реализовать не сумел, а вот Энди с первого же матч-болла поставил точку в противостоянии.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Шэньчжэне Энди Маррей сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и японским теннисистом Таро Даниэлем.
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