Рафаэль Надаль потратил 4 сета на победу над Николозом Басилашвили и выход в 1/4 финала US Open.

(1) Рафаэль Надаль - Николоз Басилашвили - 6:3, 6:3, 6:7(6), 6:4
Уверен, что многим победа Рафаэля лишь в четырех сетах, покажется неожиданной, а для поклонников тенниса из стана других теннисистов это станет даже поводом для того, чтобы говорить о не слишком радужных перспективах испанца в Нью-Йорке. Но, на всякий случай, напомню, мы говорим о матче 1/8 финала Открытого Первенства США, где простых соперников быть не может, в принципе. И даже если Басилашвили не попал в посев на US Open, три предыдущие его победы на текущем американском мейджоре уже дают повод опасаться этого теннисиста. Как и любого другого соперника на этой стадии турнира.
Начали теннисисты матч достаточно спокойно. Даже выигрыш пары очков на приёме в начале первой партии был делом удивительным, так что, казалось, до тай-брейка ничего интересного в матче ждать не стоит. Но Басилашвили немного сдал в одном из геймов в концовке сета и позволил Рафе не только заработать скрытые сет-боллы, но и реализовать один из них. Подача на партию для Надаля прошла без особых трудностей.
Вторую партию испанец с брейка уже начал, так что показалось, что Басилашвили начинает откровенно сыпаться. Не тут-то и было. Грузинский теннисист сет хоть и не спас, но потихоньку стал подбирать ключи к подаче соперника. Только до конца второго сета Николоз заработал 5 брейк-поинтов, в том числе и 2 при подаче Рафой на сет. Ни один из них, правда, успехом на приёме в этой партии так и не закончился.
Долгожданный брейк Басилашвили оформил в начале третьего сета, правда перед этим он сначала защитил невероятно сложный гейм на собственной подаче с пяти брейк-поинтов. Итак, Надаль впервые в матсе оказался в роли догоняющего, но, видимо, испанцу не понравилось, поскольку отыгрался он моментально.
После этого всплеска активности в начале сета теннисисты решили спокойно брать свои подачи в дальнейшем. Ни одного гейма с борьбой от принимающей стороны и в результате - ожидаемый тай-брейк. Пусть на нем дважды с мини брейком лидировал Надаль, даже до матч-боллов испанец не добрался. Басилашвили перевёл встречу в четвёртый сет.
Казалось, Рафа больше затягивать матч не хотел, а потому уже в самом дебюте четвертой партии он вырвался вперёд с геймом на приёме в активе. Но в середине сета таки случился нервный отрезок, в котором шансы на то, чтобы уйти в отрыв были и у Надаля, точно так же, как возможности на отыгрыш возникали у Басилашвили. В итоге спортсмены просто обменялись упущенными подачами и Рафаэль довел сет до победы с минимальным перевесом. А вместе с четвертой партией лидер мирового рейтинга забрал победу и во всем матче.
Теперь в 1/4 финала Открытого Первенства США Рафаэль Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который чуть ранее обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона.
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