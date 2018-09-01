Рафаэль Надаль в матче-триллере обыграл Карена Хачанова на US Open.

(1) Рафаэль Надаль - (27) Карен Хачанов - 5:7, 7:5, 7:6(7), 7:6(3)
Тот факт, что просто Рафа уже на стадии третьего круга не будет, стал понятен сразу после жеребьевки. Пусть Надаль дважды по ходу текущего сезона и обыгрывал Хачанова, не отдав тому ни одной партии, но в той же Канаде битва получилась действительно интересная - как минимум за сет Карен вполне мог зацепиться.
Сегодня свою первую партию в матчах против Надаля российский теннисист таки выиграл. Случилось это уже в первом сете поединка, хотя начал его, вроде бы, активнее именно Рафаэль. Испанец в дебюте матча зацепился на приёме, но не реализовал двойной брейк-поинт. Спустя пару минут Надаль оказался в роли догоняющего, проиграв собственную подачу. Но в середине сета у Рафы стали возникать шансы на отыгрыш, одним из которых испанец воспользовался. Правда в концовке сета, достаточно неожиданно, на приёме снова отличился Хачанов и Надаль этот брейк отыграть уже просто не успел, хотя брейк-поинт при подаче россиянином на сет у Рафы таки был.
В самом начале второго сета Карен снова оказался впереди, причём выиграл гейм на приеме он под ноль. В середине партии снова начались качели, в которых Рафа сначала отыгрывался, потом снова упускал свою подачу. Так Хачанов получил возможность ставить точку и во втором сете собственным геймом, но упустил ее. А Рафа, окрыленный успехом, даже тай-брейка в сете смог избежать, дважды подряд выиграв подачу соперника.
Ожидаемого усиления игры от Надаля так и не наступало. В начале третьей партии Рафа снова чуть было не отпустил соперника в отрыв, но отыграл тройной брейк-поинт в стартовом гейме сета. В дальнейшем оба спортсмена подачи брали достаточно уверенно, так что до конца сета только у Надаля был всего 1 брейк-поинт, которым он воспользоваться не сумел. Сет докатился до тая, на котором Рафаэль просто разбрасывался шансами, но с пятого сет-болла испанец таки поставил точку в партии.
В четвертом сете Рафаэль, наконец, сумел лучше соперника провести начало игрового отрезка и повести с геймом на приёме в активе. Рафа даже вышел подавать на матч, но проиграл гейм, а чуть позже Хачанов даже до сет-болла на приёме добрался. Надаль перевел сет на еще один тай-брейк и уже на нем оформил выход в четвёртый раунд US Open.
В нем Рафаэль Надаль сыграет с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.
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