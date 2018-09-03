Кеи Нишикори прошёл Филиппа Кольшрайбера и стал четвертьфиналистом US Open - 2018.

Кеи Нишикори выходит в четвертьфинал Открытого Первенства США, на котором он является 21-м номером посева. На стадии четвёртого круга US Open - 2018 японский теннисист в трех партиях переиграл немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 34-ю строчку текущего мирового рейтинга. Нишикори доминировал на корте практически весь матч. После обмена брейками в начале встречи Кеи снова отличился на приёме и довел до победы стартовый сет. Во второй партии японец попросту разгромил соперника, да и в третьем сете Нишикори лидировал с брейком и даже выходил подавать на сет. Кольшрайбер в последний момент ликвидировал отставание, но тут же снова упустил собственную подачу. Со второй попытки Кеи поставил точку в противостоянии, продолжавшемся около 2 часов и 20 минут игрового времени.
(21) Кеи Нишикори - Филипп Кольшрайбер - 6:3, 6:2, 7:5
Теперь в 1/4 финала US Open - 2018 Кеи Нишикори сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и Давидом Гоффином.
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