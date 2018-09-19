Наоми Осака разгромила Доминику Цибулкову в первом матче после триумфа на US Open.

(3) Наоми Осака - Доминика Цибулкова - 6:2, 6:1
Частенько бывает, что молодым теннисисткам приходится слишком долго отходить от громких побед. Первые турниры после масштабных титулов проваливаются, празднования затягиваются... Говорить о том, что победа на US Open ничуть не повлияла на настрой Наоми Осаки, понятное дело, пока еще слишком рано, но стартовый поединок после триумфа на Открытом Первенстве США японская теннисистка провела действительно на высочайшем уровне. Особенно приятно для болельщиков Наоми то, что разгромила она не ноу-нейма, а опытнейшую Доминику Цибулкову.
Осака просто ураганно вошла в поединок и оставила за собой 4 стартовых гейма встречи. Два брейка, которые Наоми оформила в дебюте противостояния, отыграть у Доминики шансов попросту не было - ни одного брейк-поинта словацкая теннисистка до конца стартовой партии так и не заработала.
Никаких шансов на приеме у Доминики не было и по ходу второго сета. Игра на собственной подаче, вроде, наладилась, но такое впечатление сложилось лишь по итогу стартового гейма сета, который Цибулкова выиграла под ноль. В дальнейшем Осака полностью доминировала на корте и отвесила сопернице скрытую баранку в партии.
В четвертьфинале соревнований в Токио Наоми Осака сыграет с победительницей матча между Анетт Контавейт и Барборой Стрыцовой.
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