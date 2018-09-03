Наоми Осака в непростом матче одолела Арину Сабаленко и вышла в 1/4 финала US Open.

(20) Наоми Осака - (26) Арина Сабаленко - 6:3, 2:6, 6:4
Так уж получилось, что участниц этой встречи уже стало принято считать чуть ли не теневыми фаворитами Открытого Первенства США. Прогресс Арины Сабаленко в последнее время действительно впечатляет, тогда как Наоми немного приостановилась в своем развитии. Так что, казалось, что именно белорусская теннисистка может стать фавориткой встречи. Но, случилось, как случилось.
Осака провела стартовый сет встречи на очень приличном уровне. Наоми, между прочим, первой забуксовала на подаче и даже дала Арине добраться до брейк-поинта. Японская теннисистка его отыграла и настолько завелась, что до конца сета её было просто не остановить. Наоми оформила два брейка подряд и уверенно повела по сетам.
Тем неожиданнее стал переворот в ходе матча, случившийся в сете под номером 2. Сабаленко уже сама взяла сразу две подачи соперницы и даже могла третий брейк оформить, но Осака спасла ещё одну подвисшую собственную подачу с двух сет-боллов у соперницы. От проигрыша партии этот героизм японскую теннисистку не спас - Арина через минуту спокойно перевела матч в решающий сет на своей подаче.
Ключевой отрезок матча с брейка снова начала Сабаленко, но впервые во встрече первый успех на приёме не определил победительницу партии. Наоми тут же отыгралась и перехватила инициативу в матче. Через несколько геймов Арине пришлось демонстрировать характер и спасать подачу с тройного брейк-поинта. Белорусская теннисистка справилась. В концовке сета у Сабаленко снова подвисла подача и теперь уже пришлось выкручиваться с тройного матч-болла, но и тут счет 0:40 ничуть не смутил Арину. Правда, в этом же гейме у Осаки образовался и четвёртый матча поинт, и вот с него Наоми и оформила выход в четвертьфинал US Open. В нем Наоми Осака сыграет с победительницей встречи между Лесей Цуренко и Маркетой Вондрусовой.
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