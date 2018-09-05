Леся Цуренко выиграла всего 2 гейма у Наоми Осаки в четвертьфинале US Open.

Леся Цуренко откровенно не сумела восстановиться к четвертьфинальному поединку Открытого Первенства США и буквально подарила японской теннисистке Наоми Осаке выход в 1/2 финала US Open. У украинской спортсменки не получалось ровным счётом ничего, ошибка сыпалась за ошибкой, так что разгромный результат в матче вполне закономерный. Наоми не делала никаких поблажек разобранной сопернице, отдала той всего 2 гейма за матч и, потратив даже менее часа игрового времени шагнула в первый в карьере полуфинал Турниров Большого Шлема.
(20) Наоми Осака - Леся Цуренко - 6:1, 6:1
Обзор матча ожидайте чуть позже...
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