Алена Остапенко уверенно переиграла Лару Арруабаррену на старте турнира в Сеуле.

Алена Остапенко уверенно стартовала на соревнованиях WTA в Сеуле. В матче первого раунда, латвийская теннисистка, которая является лидером посева турнира, в двух партиях переиграла представительницу Испании Лару Арруабаррену, занимающую 71-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Алена выиграла обмен брейками в середине этого игрового отрезка, а в начале второго сета Остапенко даже уступала с брейком, но сумела трижды отличиться на приеме и за час с четвертью игрового времени оформить итоговую победу.
(1) Алена Остапенко - Лара Арруабаррена - 6:3, 6:3
Во втором раунде соревнований в Сеуле Алена Остапенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая на старте турнира обыграла шведскую теннисистку Йоханну Ларссон.
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