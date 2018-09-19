Бенуа Пэр с победы во французском дерби начинает выступления на турнире в Метце.

Бенуа Пэр - (WC) Кантен Гали - 7:6(4), 6:2
Именно Пэру удалось вырваться вперед с брейком фактически в самом начале встречи. Бенуа удерживал перевес в счете вплоть до подачи на сет, но именно в этот момент Гали удалось отыграться. Кантен даже дотянул до тай-брейка, но уже на нем Пэр сумел оформить победу в стартовой партии.
Во втором сете снова повести с геймом на приеме в активе сумел Бенуа, но Кантен опять ликвидировал отставание. Правда, после обратного брейка в исполнении Гали Пэр прилично усилил игру и оформил сразу 2 успеха на приеме подряд.
Теперь во втором раунде соревнований в Метце Бенуа Пэр сыграет с лаки лузером - немцем Янником Маденом.
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