среда, 19 сентября 2018 г.

Бенуа Пэр с победы во французском дерби начинает выступления на турнире в Метце.

Бенуа Пэр успешно стартовал на домашних соревнованиях категории ATP-250 в Метце. На стадии первого круга Бенуа в двух партиях переиграл своего соотечественника Кантена Гали, получившего от организаторов wild card в основную сетку и занимающего 136-ю строчку мирового рейтинга. Победу в стартовой партии матча Пэр оформил лишь на тай-брейке, а вот во втором сете перевес Бенуа стал куда более очевидным. На выход во второй раунд соревнований в Метце Бенуа Пэр потратил 1 час и 20 минут игрового времени.


Бенуа Пэр - (WC) Кантен Гали - 7:6(4), 6:2

Именно Пэру удалось вырваться вперед с брейком фактически в самом начале встречи. Бенуа удерживал перевес в счете вплоть до подачи на сет, но именно в этот момент Гали удалось отыграться. Кантен даже дотянул до тай-брейка, но уже на нем Пэр сумел оформить победу в стартовой партии.

Во втором сете снова повести с геймом на приеме в активе сумел Бенуа, но Кантен опять ликвидировал отставание. Правда, после обратного брейка в исполнении Гали Пэр прилично усилил игру и оформил сразу 2 успеха на приеме подряд.

Теперь во втором раунде соревнований в Метце Бенуа Пэр сыграет с лаки лузером - немцем Янником Маденом.

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о 14:37
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