Андреа Петкович продолжает выступления в Гуанчжоу.

Андреа Петкович - Яфань Ван - 6:4, 7:6(5)
Андреа Петкович с самого начала встречи навязывала своей сопернице просто таки отчаянную борьбу на приеме. Стартовый гейм матча Ван выиграла с четырех брейк-поинтов, следующую собственную подачу китайская теннисистка взяла отыграв уже 5 брейковых мячей. Тем удивительнее был тот факт, что именно Яфань первой ушла в отрыв с брейком. Успех соперницы лишь подстегнул Петкович, которая со счета 2:4 сумела дважды отличиться на приеме, выиграть 4 гейма подряд и оставить за собой первый сет матча.
Вторая партия также проходила в абсолютно равной борьбе. На этот раз теннисистки методично выигрывали собственные подачи, но в концовке сет дрогнула именно китайская спортсменка. В 9-м гейме Ван упустила свой гейм, а уже в 10-м Андреа имела возможность подать на победу. Петкович с задачей не справилась и в итоге Яфань перевела выяснение отношений на тай-брейк. Правда, уже на нем, с первого же матч-болла, немецкая теннисистка оформила победу в противостоянии.
В четвертьфинале соревнований в Гуанчжоу Андреа Петкович сыграет с белорусской теннисисткой Верой Лапко, которая на стадии второго круга обыграла израильтянку Дениз Хазанюк.
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