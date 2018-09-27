Сэм Куэрри спокойно выходит в четвертьфинал турнира в Чэнду.

Американский теннисист Сэм Куэрри пробивается в четвертьфинал соревнований категории ATP-250 в Чэнду. На стадии второго круга представитель США в двух партиях переиграл 3-ю ракетку турнира грузинского теннисиста Николоза Басилашвили. За матч Куэрри трижды отличился на приеме, а удержать все собственные подачи Сэму изрядно помогли 17 эйсов, которые он успел наколотить. На выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Сэм Куэрри потратил всего 55 минут игрового времени.
Сэм Куэрри - (3) Николоз Басилашвили - 6:1, 6:4
В четвертьфинале соревнований в Чэнду Сэм Куэрри сыграет со своим соотечественником Тейлором Фритцем, который на стадии второго круга переиграл Михаила Кукушкина из Казахстана.
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