Гарбинье Мугуруса разгромно уступила Элисон Риске во втором раунде турнира в Токио.

Элисон Риске - (6) Гарбинье Мугуруса - 6:1, 6:2
Мугуруса, понятное дело, чувствовала себя по ходу отчетной встречи явно не в своей тарелке. По сути, единственным светлым пятном в игре Гарбинье стала концовка матча, когда она попыталась хоть что-то поменять в развитии событий и даже ликвидировала одну упущенную в дебюте второй партии подачу. Но этих усилий Мугурусе не хватило даже для того, чтобы избежать разгрома.
В стартовой партии Риске полностью доминировала на корте и после того, как Гарбинье взяла первый гейм матча на собственной подаче, Элисон трижды отличилась на приеме и отвесила сопернице скрытую баранку. Примечательно, что подачи испанской теннисистки Риске каждый раз выигрывала с первого же брейк-поинта в гейме.
События во второй партии развивались столь же ужасно для Гарбинье. Мугуруса быстро упустила собственную подачу, а ближе к завершению встречи позволила Риске еще раз отличиться на приеме и получить возможность подавать на матч. Элисон с задачей не справилась и Мугурусе удалось оформить один обратный брейк. Правда, тут же Риске еще раз отличилась на приеме и поставила точку в противостоянии.
В четвертьфинале турнира в Токио Элисон Риске сыграет с 4-й ракеткой соревнований Каролиной Плишковой из Чехии.
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