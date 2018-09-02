Арина Сабаленко выбила Петру Квитову уже в третьем раунде US Open.

Белорусская теннисистка Арина Сабаленко неожиданно пробивается в четвёртый раунд Открытого Первенства США. На стадии третьего круга Арина, занимающая 20-ю строчку мирового рейтинга, в двух партиях переиграла 6-ю ракетку US Open - 2018 чешскую спортсменку Петру Квитову. В стартовой партии Сабаленко дважды вырывалась вперёд с геймом на приёме в активе, но Квитова быстро отыгрывалась. Лишь третий брейк в исполнении Арины стал ключевым - сразу после него белорусская спортсменка успешно подала на первую партию. Второй сет сложился для Сабаленко уже куда легче. Арина снова трижды отличилась на приёме, но на этот раз Петра ни разу не взяла подача соперницы. На победу в матче Арина Сабаленко потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
(26) Арина Сабаленко - (6) Петра Квитова - 7:5, 6:1
В 1/8 финала US Open - 2018 Арина Сабаленко сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
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