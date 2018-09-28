Арина Сабаленко обыграла Эшли Барти и стала финалисткой турнира в Ухане.

Арина Сабаленко - (16) Эшли Барти - 7:6(2), 6:4
Арина Сабаленко выходит в крупнейший на данный момент в своей карьере финал. До сегодняшнего дня в активе белорусской теннисистки было 4 титульных матча на уровне WTA, в том числе 2 Премьера. Последний из них в американском Нью-Хейвене Арина сумела выиграть. Теперь Сабаленко делает еще один шаг вперед и шагает в решающий поединок турнира серии WTA Premier 5.
Встреча с Эшли Барти не могла быть простой для Арины по определению. Барти - финалистка прошлогодних соревнований в Ухане - показывала на текущем турнире очень неплохой теннис и к полуфинальному матчу подходила с победами над Йоханной Контой, Анжелик Кербер и Анастасией Павлюченковой в активе. Именно австралийская теннисистка сумела в середине первой партии отчетного поединка вырваться вперед с брейком и даже удерживать перевес в счете практически до конца сета. Забуксовала Эшли лишь при подаче на победу в этом отрезке противостояния.
Итак, Сабаленко впервые зацепилась на приеме именно в тот момент, когда Барти вышла подавать на сет. Австралийская теннисистка отыграла тройной брейк-поинт, но четвертый брейковый мяч, который Арина заработала чуть позже, ликвидировать уже не удалось. В итоге партия докатилась до тай-брейка, на котором белорусская теннисистка отыграла гораздо увереннее соперницы - Сабаленко отдала Барти всего 2 розыгрыша за "тай".
Второй сет Арина начала с брейка и этот успех на приеме так и остался единственным в партии для обеих теннисисток. Сама Сабаленко вполне могла упрочить лидерство, но при этом и у Барти было достаточно шансов для того, чтобы ликвидировать отставание. При обилии брейк-поинтов изменить расклад сил в партии не удалось, так что с минимальным перевесом Арина довела сет и весь матч в целом до победы.
В финале соревнований в Ухане Арина Сабаленко теперь сразится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, которая в полуфинале турнира на отказе прошла местную теннисистку Цзянь Ван.
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