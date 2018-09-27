Арина Сабаленко обыгрывает Доминику Цибулкову в четвертьфинале турнира в Ухане.

Арина Сабаленко - Доминика Цибулкова - 7:5, 6:3
Арина Сабаленко, которая для многих была фаворитом четвертьфинального матча турнира в Ухане, начала поединок против Доминики Цибулковой далеко не лучшим образом. Белорусская теннисистка упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, по сути, провалив его. Не воспользовалась Арина и неплохими шансами на то, чтобы сравнять счет. В следующем же гейме Сабаленко не реализовала сразу 3 брейк-поинта. Правда, Цибулкова довольно быстро таки упустила собственную подачу, а потом и позволила сопернице даже повести с геймом на приёме в активе.
Сабаленко таким образом даже получила возможность подавать на победу в партии, но белорусская теннисистка не сумела выиграть важнейший гейм и дала сопернице шанс на спасение сета. Но Доминика не дотянула даже до тай-брейка. При подаче на него Цибулкова посыпалась, проиграла собственный гейм под ноль, а вместе с ним и весь стартовый сет.
В начале второй партии Арина снова добилась перевеса с геймом на приёме в активе, но к середине сета Цибулкова выровняла ситуацию в счёте. Сабаленко тут же оформила ещё один брейк и это преимущество белорусская теннисистка уже не упустила.
Теперь в полуфинале соревнований в Ухане Арина Сабаленко сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая в своем матче 1/4 финала турнира переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову.
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