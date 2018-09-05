Серена Уильямс справилась с Каролиной Плишковой в четвертьфинале US Open.

(17) Серена Уильямс - (8) Каролина Плишкова - 6:4, 6:3
Конечно, Серена Уильямс в Нью-Йорке похожа на былую машину по уничтожению соперниц. Но при этом слабых мест в действиях американки с годами становится значительно больше и соперницы все чаще нащупывают эти бреши. Кайя Канепи вернулась в борьбу после проигранной с баранкой стартовой партии, Каролина Плишкова в четвертьфинале вполне могла рассчитывать на победу в первом сете, но лишь самую малость не додавила Уильямс-младшую.
Серена вошла в игру далеко не лучшим образом. После обмена выигранными геймами именно у американки подвисла подача и с третьего брейк-поинта Плишкова сумела получить перевес. Понятно, что лидерство с брейком, особенно в женском теннисе, значит не так уж и много, а потому Каролина попыталась развить успех и даже добралась до трех брейковых мячей в следующем гейме на подаче соперницы, но на этот раз Серена устояла.
С этого момента стало понятно, что Серена вошла в матч и готова бороться на максимуме своих теперешних возможностей. Они хоть и не безграничны, но для того, чтобы смести с корта любую соперницу, их вполне хватает. Сначала Уильямс впервые во встрече зацепилась на приёме, но Плишкова героически отыгралась с двойного брейк-поинта. Но концовку сета американская спортсменка провела действительно идеально и, оформив два подряд брейка, оставила за собой всю партию.
Остановить Серену в этот момент просто не представлялось возможным. Дебют второго сета снова остался за Уильямс, которая ещё дважды отличилась на приёме и повела со счётом 4:0. Получается, что за хозяйкой кортов остались 8 геймов подряд. Каролина, к её чести, даже после такого рывка оппонентки бороться не бросила и моментально отыграла одну упущенную подачу. Вполне могла Плишкова и полностью выровнять ситуацию в счёте, но Серена спасла свой гейм со счета 0:40, отыграв суммарно за него 4 брейк-поинта. После этого у чешской спортсменки как-то даже опустились руки и на подаче Уильямс на матч Плишкова навязать борьбу уже не смогла. Последний гейм во встрече Серена выиграла под ноль.
Теперь в полуфинале US Open - 2018 Серена Уильямс сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая в своём матче 1/4 финала заставила сложить чемпионские полномочия ещё одну американку - Слоан Стивенс.
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