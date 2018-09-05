среда, 5 сентября 2018 г.

Серена Уильямс справилась с Каролиной Плишковой в четвертьфинале US Open.

Серена Уильямс становится полуфиналисткой домашнего Турнира Большого Шлема. На стадии 1/4 финала Серена в упорной борьбе, но при этом в двух партиях, переиграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову, получившую в Нью-Йорке 8-й номер посева. Уильямс-младшая не лучшим образом начала матч и чуть было не отпустила соперницу в солидный отрыв, но вовремя наладила игру и прибрала инициативу к собственным рукам. На выход в полуфинал US Open - 2018 Серена Уильямс потратила чуть менее полутора часов игрового времени.


(17) Серена Уильямс - (8) Каролина Плишкова - 6:4, 6:3

 Конечно, Серена Уильямс в Нью-Йорке похожа на былую машину по уничтожению соперниц. Но при этом слабых мест в действиях американки с годами становится значительно больше и соперницы все чаще нащупывают эти бреши. Кайя Канепи вернулась в борьбу после проигранной с баранкой стартовой партии, Каролина Плишкова в четвертьфинале вполне могла рассчитывать на победу в первом сете, но лишь самую малость не додавила Уильямс-младшую.

Серена вошла в игру далеко не лучшим образом. После обмена выигранными геймами именно у американки подвисла подача и с третьего брейк-поинта Плишкова сумела получить перевес. Понятно, что лидерство с брейком, особенно в женском теннисе, значит не так уж и много, а потому Каролина попыталась развить успех и даже добралась до трех брейковых мячей в следующем гейме на подаче соперницы, но на этот раз Серена устояла.

С этого момента стало понятно, что Серена вошла в матч и готова бороться на максимуме своих теперешних возможностей. Они хоть и не безграничны, но для того, чтобы смести с корта любую соперницу, их вполне хватает. Сначала Уильямс впервые во встрече зацепилась на приёме, но Плишкова героически отыгралась с двойного брейк-поинта. Но концовку сета американская спортсменка провела действительно идеально и, оформив два подряд брейка, оставила за собой всю партию.

Остановить Серену в этот момент просто не представлялось возможным. Дебют второго сета снова остался за Уильямс, которая ещё дважды отличилась на приёме и повела со счётом 4:0. Получается, что за хозяйкой кортов остались 8 геймов подряд. Каролина, к её чести, даже после такого рывка оппонентки бороться не бросила и моментально отыграла одну упущенную подачу. Вполне могла Плишкова и полностью выровнять ситуацию в счёте, но Серена спасла свой гейм со счета 0:40, отыграв суммарно за него 4 брейк-поинта. После этого у чешской спортсменки как-то даже опустились руки и на подаче Уильямс на матч Плишкова навязать борьбу уже не смогла. Последний гейм во встрече Серена выиграла под ноль.

Теперь в полуфинале US Open - 2018 Серена Уильямс сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая в своём матче 1/4 финала заставила сложить чемпионские полномочия ещё одну американку - Слоан Стивенс.

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о 7:29
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