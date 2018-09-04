Анастасия Севастова выходит в полуфинал US Open, Слоан Стивенс сложила чемпионские полномочия.

(19) Анастасия Севастова - (3) Слоан Стивенс - 6:2, 6:3
После завершения поединка четвертого раунда US Open - 2018, в котором Анастасия Севастова с баранкой в решающем сете обыграла Элину Свитолину, латвийская теннисистка заявила, что та самая третья партия была чуть ли не лучшей в её исполнении. Похоже, что Севастовой удалось удержаться на гребне той волны, поскольку встречу со Слоан Стивенс уже в четвертьфинале Анастасия начала тоже блестяще.
Для начала, правда, Севастовой пришлось буквально выцарапывать собственную подачу, спасая её с четырёх брейк-поинтов. Сразу после этого боевого гейма латвийская теннисистка сама повела с брейком, причём потратила она на него куда меньше сил. Пободаться Анастасии пришлось и за свой следующий гейм. И опять 3 брейк-поинта не принесли Стивенс такого желанного и теперь уже даже необходимого брейка. Вроде на этом спортсменки наладили подачи и все шло к тому, что Севастова возьмёт сет с минимальным перевесом. Но Слоан в концовке партии просто провалила собственную подачу и позволила сопернице поставить точку в сете брейком под ноль.
Второй сет начался с обмена упущенными подачами, из которого снова победительницей вышла Севастова - два брейка против одного. В середине партии Стивенс отыгралась, но лишь для того, чтобы снова упустить собственный гейм. После этого Анастасии оставалось лишь подать на матч, что она успешно и сделала.
Теперь за выход в финал US Open - 2018 Анастасия Севастова поспорит с победительницей матча между Сереной Уильямс и Каролиной Плишковой.
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