Элина Свитолина с баранкой в решающем сете проигрывает Анастасии Севастовой в четвёртом раунде US Open - 2018.

(19) Анастасия Севастова - (7) Элина Свитолина - 6:3, 1:6, 6:0
Начну с философского вопроса, ответа на который, глядя на игру Элины Свитолиной в последнее время, найти никак не получается. На что же пытается сделать ставку украинская теннисистка в долгосрочной перспективе? Каким козырем она хочет брать соперниц для того, чтобы даже не подняться на вершину тура, а просто удержать текущие позиции? Легкость на корте? Сомнительный план, поскольку женский теннис все чаще становится силовым и атлетичным. "Порхать, как бабочка" - явно не достаточный для больших побед навык. Даже умения "жалить, как пчела" может не хватить, желательно уметь "лупить, как из пушки". Но ведь Свитолина даже не порхает по корту, это тоже нужно отметить.
Техничность? Есть такая теннисистка, как Агнешка Радваньска. Наблюдать за тем, как она умеет плести кружева комбинаций, как филигранно она обращается с ракеткой, одно удовольствие. Не зря польскую спортсменку называли одной из самых техничных в туре. Я говорю сейчас, естественно, про лучшие годы Агнешки. Не хватает ей только мощи и вот это, как раз, не позволило Радваньской даже в те звёздные времена взять вожделенный мейджор. С банальной силой Агнешка справляться не умела. А сейчас мощных теннисисток с каждым днем в туре становится все больше.
Над чем работает команда Элины? Ставит игру у сетки? Не поспоришь, в этом компоненте украинская теннисистка стала действовать в разы лучше и стабильнее, но мы видим как в это же время полностью пропадает подача, которая, давайте говорить откровенно, в среднестатистическом матче должна приносить в десятки раз больше очков, нежели походы к тросу. Свитолиной, почему-то, подача совсем ничего не приносит, и это колоссальная проблема.
Всё эти вопросы становились ребром давно, но в Нью-Йорке трудности, скажем так, обнажились. Да, Элина защитила прошлогодние очки за четвёртый круг и может даже подняться на одну строчку в рейтинге, но суть не в этом. Первая же серьёзная соперница становится для Свитолиной непреодолимой преградой. И не будь откровенного провала у Севастовой во второй партии, мы бы стали свидетелями полного разгрома.
Подача подвела Элину уже в самом начале встречи. Анастасия получила перевес в брейк уже после стартового гейма, а потому стала играть от счета - максимальная концентрация на собственных подачах с попытками уколоть соперницу на приёме. Вариантов у Свитолиной не оставалось и она заиграла чуть активнее, но я не могу сказать, что украинка бросилась отыгрываться. Позиция больше была выжидательной, но шанса своего Элина так и не получила. Более того, Севастова в концовке партии снова зацепилась на приёме и брейком поставила точку в сете.
Говорить о двух последующих сетах тяжело с той точки зрения, что логику в них найти невозможно. Что случилось с Севастовой, что её игра стала разваливаться на глазах по ходу второго сета? Что произошло со Свитолиной, что за весь решающий отрезок матча она выиграла всего 6 розыгрышей, а в концовке расклеилась настолько, что проиграла 2 последних гейма матча под ноль?
Как бы там ни было, Элина Свитолина от провала по результату себя в Нью-Йорке уберегла. Почти привычного уже на больших турнирах раннего вылета не случилось и это - единственный плюс. Потому что провал по игре очевиден. Элина в глубочайшей функциональной яме и это не огульная критика обиженного поражением болельщика, а безоговорочный факт. Каковы будут действия команды теннисистки?
Ну а Анастасия Севастова свои прошлогодние очки за четвертьфинал US Open уже защитила. Впереди у неё матч с победительницей в паре Слоан Стивенс - Элизе Мертенс.
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