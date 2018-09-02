Мария Шарапова уверенно обыгрывает Алену Остапенко и выходит в четвёртый круг US Open.

(22) Мария Шарапова - (10) Алёна Остапенко - 6:3, 6:2
Мария Шарапова и Алёна Остапенко играют в некотором смысле в очень похожий теннис. Обе стараются действовать первым номером, доминировать на корте, вести игру и активно проводить чуть ли не каждый розыгрыш. Но если Шарапова умеет в нужный момент приостановить коней и занять выжидающую позицию, то Остапенко останавливать себя не собирается ни в коем случае.
Мария сегодня осознанно сыграла вторым номером, а потому любопытно было наблюдать за её действиями. Методично отрабатывать в обороне Маша точно не любит, но на матч против Остапенко был разработан именно такой план и Шарапова его придерживалась идеально.
В чем же он заключался? Все прекрасно понимают, что заставить Остапенко остудить пыл практически невозможно. Зато добиться от Алёны огромного количества ошибок при всех её склонностям к авантюрным атакам - запросто. Надо только самому выдержать темп, предложенный латвийской теннисисткой, а спортсменок способных на такое в туре не так уж и много.
Шарапова, естественно, одна из них. Сегодня Мария выдержала и мощь, и скорости. Более того, россиянка сделала все, чтобы усложнить жизнь сопернице. Маша порой так гоняла Остапенко по корту, что не понятно было, как вообще Алёна из таких ситуаций может пытаться атаковать. А латвийская теннисистка пробовала и ошибалась. И вот именно в том, чтобы заставить Остапенко любую перспективную атаку проводить в движении, и заключалась главная задача на матч для Шараповой. В этом и было ее важнейшее достижение.
Началась встреча с 10-минутного гейма на подаче Алены. Отыграв сразу 5 брейк-поинтов в нем латвийская спортсменка проблем не решила и через несколько минут таки упустила собственный гейм, а ещё спустя немного времени и второй. Шарапова, добившаяся солидного перевеса в счёте, вообще могла заканчивать партию разгромом, но в концовке сета Остапенко таки включилась. Случилось это в тот момент, когда Маша уже даже добралась до двойного сет-болла на приёме. Алёна отыгралась, а потом и один обратный брейк оформила, правда Шарапова, понимая, что такими темпами перевес может и уплыть, идеально провела гейм на приёме и, выиграв его под ноль, забрала стартовую партию.
В начале второго сета сложно стало и самой Шараповой, поскольку Алёна попыталась выпутаться из неудобного для нее развития матча. Дважды Остапенко вырывалась вперёд с брейком, но Мария всякий раз моментально отыгрывалась. Ну а с середины сета Шарапова вернула себе полный контроль над матчем, оформила ещё 2 брейка подряд и шагнула в четвёртый круг US Open - 2018.
В нем Мария Шарапова сыграет с испанской теннистсткой Карлой Суарес-Наварро.
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