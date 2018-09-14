Ангелина Калинина уступила в четвертьфинале 80-тысячника во Франции.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела пробиться в полуфинал соревнований ITF с призовым фондом в 80 тысяч долларов во французском Биаррице. На стадии 1/4 финала Ангелина в двух напряженных партиях уступила чешской спортсменке Терезе Шмитковой, занимающей на данный момент 160-ю строчку мирового рейтинга. Именно Шмиткова удачнее проводила концовки партий. В стартовом сете Терезе удалось вырвать победу именно за шаг до тай-брейка, а во втором сете Калинина и вовсе вела с геймом на приеме в активе, но не сумела удержать перевес. На победу в матче Терезе Шмитковой понадобилось чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.
Тереза Шмиткова -(4) Ангелина Калинина - 7:5, 6:3
За выход в финал соревнований во Франции Тереза Шмиткова поспорит с немкой Тамарой Корпач.
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