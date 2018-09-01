Карла Суарес-Наварро на тай-брейке решающего сета сломила сопротивление Каролин Гарсии в третьем раунде US Open.

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро пробивается в четвёртый круг Открытого Первенства США. В третьем раунде US Open - 2018 Карла в напряженной борьбе переиграла 6-ю ракетку американского мейджора представительницу Франции Каролин Гарсию. Победа далась Суарес-Наварро лишь на тай-брейке решающего сета. На выход в четвёртый раунд US Open 30-я ракетка турнира потратила почти 2 с половиной часа игрового времени.
(30) Карла Суарес-Наварро - (6) Каролин Гарсия - 5:7, 6:4, 7:6(4)
Теперь за выход в четвертьфинал Открытого Первенства США Карла Суарес-Наварро поспорит с победительницей матча между Марией Шараповой и Аленой Остапенко.
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