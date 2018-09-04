Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал US Open, уступив в двух партиях Карле Суарес-Наварро.

(30) Карла Суарес-Наварро - (22) Мария Шарапова - 6:4, 6:3
Конечно, нельзя не отметить высочайший уровень, на котором провела встречу Суарес-Наварро. Испанская теннисистка провела просто идеальный матч, чётко выдерживая баланс между тяжёлой работой в обороне и очень своевременными и острыми выходами в атаку. Но с другой стороны стабильности и чёткости игры катастрофически не хватало самой Шараповой. Странно про это говорить, но, кажется, в противостоянии с Аленой Остапенко, когда Маше приходилось играть исключительно вторым номером, россиянка чувствовала себя даже более комфортно, нежели сегодня. Найти в себе резервы для того, чтобы вскрыть оборону Суарес-Наварро, Мария просто не смогла, хотя всплески, которые случались в первую очередь благодаря характеру и желанию, в игре Шараповой все-таки были.
Когда Мария толком не представляет, что делать с соперницей, когда у той не дрожат коленки от одного напора и горящих глаз Шараповой, россиянка начинает излишне много ошибаться. Те же двойные для Маши стали уже давно привычным делом, но в середине стартовой партии случился гейм, в котором тройной брейк-поинт сопернице Шарапова подарила, как раз, тремя двойными подряд. А к тому моменту Карла уже вела с брейком, так что, по сути, Мария этими ошибками лишила себя шансов на борьбу за сет.
Нет, Шарапова еще попробовала организовать камбек, сократила отставание до минимума и даже имела 30:0 на приёме при счёте 4:5. Но Суарес-Наварро вовремя собралась и таки подала на победу в стартовом сете. Перерыв между партиями Шараповой нужно было провести в серьёзных раздумиях, но на деле результата они не принесли.
В начале второй партии Суарес-Наварро снова оказалась впереди с брейком, но тут с испанской теннисисткой случился, наверное, первый провальный гейм на собственной подаче. Сначала Карла наошибалась до того, что у Шараповой вообще появились шансы на обратный брейк. В итоге, Суарес-Наварро ещё и двойную ошибку на брейк-поинта допустила, что позволило Марии начать партию с чистого листа.
Но суть игры от этого не поменялась. Шарапова продолжала ошибаться, а испанская теннисистка справилась со спадом и до конца встречи больше не позволяла себе таких вольностей, как в вышеупомянутом гейме. В середине партии Карла ещё раз отличилась на приёме, а очередным брейком она поставила точку в матче. При этом суть противостояния не менялась - Мария много очков дарила сопернице ошибками, в том числе и двойными, ну а Суарес-Наварро ещё и правильно находила момент для выхода из глухой обороны и ловила Шарапову прекрасными контрударами.
Теперь в 1/4 финала US Open - 2018 Карла Суарес-Наварро сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая в своём матче четвёртого круга разгромила Доминику Цибулкову.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий