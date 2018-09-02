Доминик Тим становится первым четвертьфиналистом US Open - 2018.

Австрийский теннисист Доминик Тим выходит в 1/4 финала Открытого Первенства США, на котором он получил 9-й номер посева. В четвертом раунде US Open - 2018 Доминик в трех партиях переиграл 5-ю ракетку соревнований представителя ЮАР Кевина Андерсона. В стартовом сете Доминик в последний момент отличившись на приёме избежал тай-брейка, а вот во второй партии перевес австрийца над соперником стал уже куда более солидным. К третьему отрезке матча Андерсон наладил игру на собственной подаче и даже дотянул до тая, но выиграть на нем Кевину удалось лишь 2 розыгрыша. На победу в матче Доминик Тим потратил 2 часа и 40 минут игрового времени.
(9) Доминик Тим - (5) Кевин Андерсон - 7:5, 6:2, 7:6(2)
В четвертьфинале US Open - 2018 Доминик Тим сыграет с победителем матча между лидером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем и грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.
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