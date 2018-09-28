Бернард Томич выходит в полуфинал турнира в Чэнду.

Австралийский теннисист Бернард Томич, который начинал выступления на соревнованиях категории ATP-250 в Чэнду еще с сита квалификации, пробивается в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Бернард в двух партиях переиграл представителя Канады Феликса Алиассима-Оже, занимающего на данный момент 147-ю строчку мирового рейтинга. По ходу встречи Бернард трижды отличился на приеме и удержал все собственные подачи. На победу в противостоянии австралийцу понадобилось чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(Q) Бернард Томич - (LL) Феликс Алиассим-Оже - 6:2, 6:4
Теперь за выход в финал соревнований в Чэнду Бернард Томич поспорит с португальским теннисистом Жоао Соузой, который чуть ранее переиграл Малека Жазири из Туниса.
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