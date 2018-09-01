Леся Цуренко разгромила Катерину Синякову и вышла в 1/8 финала US Open - 2018.

Леся Цуренко - Катерина Синякова - 6:4, 6:0
Конечно, опасения перед матчем Леси против Катерины Синяковой в третьем раунде US Open, конечно же были. И касались они, в первую очередь не только силы соперницы, хотя порой Синякова действительно бывает хороша. Вопрос был в другом: успеет ли Цуренко восстановиться после поединка с Каролин Возняцки, в котором она показала фантастический уровень и спокойно обыграла 2-ю ракетку мира. Ведь так часто бывает, что после громких побед случаются психологические спады и собраться на следующий матч невероятно сложно.
После сегодняшнего поединка помощь психолога понадобится, похоже, Катерине Синяковой. Чешская теннисистка повела с достаточно быстрым брейком, но в дальнейшем матч для неё превратился в сущий кошмар. 5 геймов подряд в стартовой партии, полноценная баранка во втором сете - вот какой урожай собрала Леся после того, как подстроилась под игру соперницы. А ведь Цуренко не просто воспользовалась спадом в игре чешской теннисистки. Она действительно заставила Синякову посыпаться.
В принципе, изначально было понятно, что против Синяковой одной лишь мощью ударов не попрешь. Да и нет никакого смысла ввязываться в силовую перестрелки с соперницей, которая по физике тебя солидно превосходит. Цуренко должна была сделать ставку на резанные удары с частой сменой ритма, но попробуй вот так сразу начать воплощать задумку в действие.
Поэтому первая половина стартового сета ушла у Цуренко на раскачку и попытки подобрать те самые компоненты, которые позволят ей сломить игру соперницы. Но как только Леся нашла ритм, Синякова не просто сломалась, а и затрещала по швам. Кто-то помнит, когда Цуренко брала 11 геймов подряд? Вот и я не особо.
За выход в 1/4 финала US Open - 2018 Леся Цуренко поспорит с ещё одной чешской теннисисткой Маркетой Вондрусовой.
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