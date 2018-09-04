Леся Цуренко, победив не столько соперницу, сколько саму себя, выходит в 1/4 финала US Open.

Леся Цуренко - Маркета Вондрусова - 6:7(3), 7:5, 6:2
Скажу сразу, что получить удовольствие от самого тенниса зрителям этого поединка явно не удалось. После этого матча вполне могло остаться чувство, будто ты только что посмотрел отличный триллер с хеппи-эндом, где главному герою приходилось ходить по лезвию, несколько раз он оказывался на краю пропасти, но выстоял и достиг цели. А вот самого тенниса в этом поединке четвёртого круга было крайне мало.
Леся начала встречу достаточно бодро и активно, повела с брейком, но очень быстро стало понятно, что со здоровьем у украинской теннисистки какие-то проблемы. В принципе, по той погоде, которая царит в Нью-Йорке в последнее время, тепловой или солнечный удар вещь совсем не удивительная. Особенно, когда выходишь играть в настоящий солнцепек. Вопросов к организаторам - уйма, хотя отменять встречи из-за жары, тоже не вариант. Так ни в какие две недели не влезешь. В общем, ещё та головная боль для всех.
Но вернёмся к матчу. Леся стала натужно передвигаться, тяжело дышать, приседать на корт после каждого затяжного розыгрыша. Я уверен, не будь это четвёртый раунд US Open, Цуренко бы давно снялась с матча. И, честно говоря, правильно бы сделала. Но на кону был первый в карьере четвертьфинал Турнира Большого Шлема и Леся решила умирать на корте, но сделать все, чтобы в него пробиться.
Итак, в середине партии, воспользовавшись плохим самочувствием украинки, Вондрусова не просто отыграла брейк, но и сама повела с геймом на приёме в активе и вышла подавать на партию. Цуренко, собрав последние силы, оформила обратный брейк и перевела сет на тай, но на нем силы уже совсем покинули украинскую теннисистку.
В начале второй партии Цуренко снова упустила собственную подачу и, казалось, чуть ли не весь стадион мысленно говорил: "Снимался!". Леся не послушала и на послематчевой пресс-конференции она объяснила почему. Обычно, говорят: "Я увидел свет!", но в случае с этим матчем все было с точностью до наоборот, Леся увидела, что корт скоро накроет тень и условия игры станут хоть капельку легче.
Качество тенниса, конечно, вот так, на ровном месте и исключительно на морально-волевых, резко не возросло. Статистика второго сета для Цуренко просто ужасает - 1 виннерс при 18 невынужденных ошибках. Но знаете что, какой смысл в этих цифрах, если Леся добилась волевой победы в партии? Сначала Цуренко отыграла упущенную подачу, затем оформила ещё один брейк и вышла подавать на сет. Маркета отыгралась, но лишь для того, чтобы снова упустить собственный гейм. Со второй попытки Цуренко перевела матч в решающий сет.
Кстати, понятное дело, что жара не лучшим образом влияла и на соперницу, но, как только солнце немного спрятались, Вондрусову накрыла новая напасть - стало давать о себе знать затейпированное с самого начала поединка бедро. Леся уже понемногу начала расправлять крылья и повела сразу с двумя брейками. Маркета попробовала вернуться в борьбу и даже ликвидировала одну упущенную подачу, но после того, как украинская теннисистка восстановила комфортный перевес в счёте, Вондрусова поединок скорее доигрывала.
В четвертьфинале US Open - 2018 Леся Цуренко сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая в своём матче четвёртого круга переиграла Арину Сабаленко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий