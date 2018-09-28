Энди Маррей уступил Фернандо Вердаско в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне.

(5) Фернандо Вердаско - (WC) Энди Маррей - 6:4, 6:4
Энди Маррей потерпел второе подряд поражение от Фернандо Вердаско. Предыдущая встреча между этими теннисистами закончилась в пользу испанского теннисиста в Нью-Йорке, где в рамках US Open - 2018 Фернандо добился победы в четырех партиях. Сегодня Маррей тоже, по сути, наработал на выигранный сет. Как минимум в стартовой партии у Энди было достаточно шансов для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Но случилось так, что после неплохих геймов на приеме, в которых у британца были шансы на брейк, он сам расклеивался и тут же упускал собственную подачу.
Именно так случилось в самом начале встречи. Маррей зацепился за первый же гейм на подаче соперника, но не сумел реализовать двойной брейк-поинт. Фернандо не только "затащил" подачу, но и в борьбе оставил за собой гейм на приеме. Энди моментально бросился отыгрываться и добрался до тройного брейкового мяча. Один розыгрыш испанец выиграл, но ликвидировать такое солидное отставание не сумел, так что в матче снова воцарилось равенство в счете.
Ближе к концовке стартовой партии Маррей снова нашел в себе резервы побороться за подачу соперника, но опять двойной брейк-поинт остался не реализованным. И снова, сразу же после боевого гейма на собственной подаче Фернандо умудряется отлично провести гейм на приеме. После этого брейка Вердаско оставалось лишь подать на победу в партии, что испанец и сделал, причем под ноль.
На вторую партию Маррея, откровенно говоря, попросту не хватило. Откровенно подсела подача и даже появилось впечатление, что британца снова беспокоит здоровье. Фактически в начале партии Энди упустил собственный гейм и отпустил соперника в отрыв. В дальнейшем, разве что Вердаско мог упрочить лидерство. Например, в следующем гейме на подаче Маррея случился двойной брейк-поинт, но с него Энди удалось уйти. А вот шансов на приеме у представителя Великобритании попросту не было, так что вернуться в борьбу Маррей до самого конца встречи не сумел.
Фернандо Вердаско теперь за выход в финал соревнований в Шэньчжэне поспорит с японским теннисистом Йошихито Нишиокой, который чуть ранее переиграл еще одного представителя Великобритании Камерона Норри.
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