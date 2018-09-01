Маркета Вондрусова выбила Кики Бертенс в третьем раунде US Open - 2018.

Чешская теннисистка Маркета Вондрусова становится участницей четвёртого раунда Открытого Первенства США. На стадии третьего круга US Open - 2018 Маркета, занимающая лишь 103-ю строчку мирового рейтинга, в трех партиях переиграла 13-ю ракетку соревнований Кики Бертенс из Нидерландов. Вондрусова провалила второй сет матча, получив в нем со счета 2:0 скрытую баранку. А вот первую и третью партии чешская спортсменка выигрывала на тай-брейках. В решающей партии она отдала на нем Бертенс всего 1 розыгрыш. На победу в матче Маркете Вондрусовой понадобилось чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
Маркета Вондрусова - (13) Кики Бертенс - 7:6(4), 2:6, 7:6(1)
За выход в четвертьфинал US Open - 2018 Маркета Вондрусова поспорит с победительницей матча между своей соотечественницей Катериной Синяковой и украинкой Лесей Цуренко.
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