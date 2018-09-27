Моника Пюиг не отошла от победы над Каролин Возняцки и разгромно уступила в 1/4 финала турнира в Ухане.

Моника Пюиг, которая в своем предыдущем матче на турнире в Ухане преподнесла настоящую сенсацию, переиграв 2-ю ракетку соревнований датчанку Каролин Возняцки, завершает выступления на соревнованиях. На стадии 1/4 финала представительница Пуэрто-Рико разгромно уступила местной теннисистке Цзянь Ван, занимающей на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. За всю встречу Пюиг выиграла у соперницы всего 4 гейма. На победу в матче Ван понадобилось чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Цзянь Ван - Моника Пюиг - 6:3, 6:1
В полуфинале соревнований категории WTA Premier 5 в Ухане Цзянь Ван теперь сыграет с победительницей матча между Анетт Контавейт и Катериной Синяковой.
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