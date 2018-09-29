Даяна Ястремская выходит в основную сетку соревнований в Пекине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела квалификацию крупных соревнований категории WTA Premier Mandatory в в китайском Пекине. В финале отборочного раунда Даяна в трех партиях переиграла лидера посева квалификации австралийскую спортсменку Айлу Томльянович, занимающую на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. На победу в поединке Даяне понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Даяна Ястремская - Айла Томльянович - 6:2, 3:6, 6:2
Соперница Даяны Ястремской по первому раунду основной сетки турнира в Пекине определится чуть позже.
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