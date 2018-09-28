Даяна Ястремская успешно стартовала в квалификации крупного турнира в Пекине.

Даяна Ястремская - Ана Богдан - 6:2, 6:4
До середины стартовой партии обе теннисистки достаточно уверенно удерживали собственные подачи, но затем начался настоящий обмен брейками. Первой с геймом на приеме в активе сумела повести именно украинская теннисистка, но Богдан тут же ликвидировала отставание. Ястремская ответила еще одним брейом, а затем с боями защитила и собственную подачу. В этом гейме Даяне удалось отыграть 2 брейк-поинта. Спустя несколько минут украинка еще раз выиграла подачу соперницы и этим брейком поставила победную точку во всей стартовой партии.
В дебюте второй партии обмен брейками продолжился. Дважды вырывалась вперед в счете именно Ястремская, но румынская спортсменка находила возможность быстро восстановить равновесие. Сложнейший гейм Даяна сумела вырвать ближе к концовке партии. Сначала украинка отыграла тройной скрытый сет-болл у соперницы на собственной подаче. Затем Ястремская отыграла еще 3 брейк-поинта и таки оставила гейм за собой. Богдан из-за нереализованных возможностей немного поплыла и упустила собственную подачу. Этот брейк в исполнении украинской теннисистки и стал ключевым в сете.
Теперь за выход в основную сетку крупнейших соревнований в Пекине Даяна Ястремская поспорит с лидером посева квалификации Айлой Томльянович, которая на старте отбора переиграла Мэнди Минеллу из Люксембурга.
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