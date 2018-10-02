Марин Чилич зачехлил ракетку уже на старте турнира в Токио.

Ян-Леннар Штруфф - (1) Марин Чилич - 3:6, 6:4, 7:6(1)
Марин Чилич просто удивительным образом упустил победу над Яном-Леннаром Штруффом на старте соревнований в Токио. Хорватский теннисист достаточно уверенно выиграл стартовый сет, в котором именно ему удалось оформить единственный брейк. Да, у Яна-Леннара был прекрасный шанс в середине партии ликвидировать отставание, но Чилич отыграл 3 брейк-поинта и спокойно довел этот отрезок матча до победы.
Во второй партии игра шла достаточно ровная, но первым уйти в отрыв с брейком снова мог именно хорватский теннисист. Марин не реализовал 2 брейк-поинта, а потом с ним случился настоящий провал - проигранный под ноль собственный гейм и упущенная вместе с ним вся партия.
Буксовал Чилич и в начале решающего сета, но отыграв двойной брейк-поинт Марин, вроде бы, пришел в себя и очень скоро сам отличился на приеме. Сразу после брейка хорват буквально на зубах защитил собственный гейм, отыграв 4 брейковых мяча и, вроде бы, успокоил игру. Марин даже добрался до подачи на матч, но именно в этот момент Штруфф оформил обратный брейк.
Чилич попытался избежать тай-брейка и в ответ под ноль выиграл гейм на приеме, но и со второй попытки подать на победу в матче лидеру посева турнира в столице Японии не удалось. Ян-Леннар перевел выяснение отношений на тай-брейк, а уже там Чилич и вовсе посыпался - за весь тай Марин выиграл лишь 1 розыгрыш.
Во втором раунде соревнований в Пекине Ян-Леннар Штруфф сыграет с французом Жереми Шарди.
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