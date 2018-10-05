Хуан Мартин Дель Потро с баранкой переиграл Филиппа Крайиновича в 1/4 финала турнира в Пекине.

(1) Хуан Мартин Дель Потро - Филипп Крайинович - 6:3, 6:0
Всю стартовую партию Хуан Мартин Дель Потро просто идеально отрабатывал на собственной подаче. В принципе, у Крайиновиче не было ни малейшего шанса на то, чтобы навязато сопернику борьбу на приеме. А после того, как Хуан Мартин достаточно быстро еще и повел в счете с брейком, ситуация для Филиппа стала совсем уж критичной. В итоге, аргентинский теннисист спокойно довел сет до победы, при чем точку в партии Дель Потро поставил еще одним успешным геймом на приеме.
В начале второй партии показалось, что Хуан Мартин сбавил обороты. Как минимум, Крайиновичу удалось неплохо провести стартовый гейм на подаче Дель Потро и даже заработать три брейк-поинта. Аргентинец выпутался из непростой ситуации и настолько усилил игру, что Филипп до конца партии выиграл считанные розыгрыши. Три последних гейма матча, в том числе 2 из них на приеме, Хуан Мартин и вовсе выиграл под ноль.
Теперь в полуфинале соревнований в Пекине Хуан Мартин Дель Потро сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини, который в своем матче 1/4 финала переиграл венгра Мартона Фучовича.
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