вторник, 2 октября 2018 г.

Хуан Мартин Дель Потро начинает выступления в Пекине с победы над Рамосом-Винольясом.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Пекине аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро становится участником второго раунда турнира. На старте соревнований Хуан Мартин, получивший в столице Китая 1-й номер посева, в двух партиях переиграл испанца Альберта Рамоса-Винольяса, занимающего на данный момент 50-ю строчку мирового рейтинга. На стартовую победу на турнире Дель Потро понадобилось полтора часа игрового времени.



(1) Хуан Мартин Дель Потро - Альберт Рамос-Винольяс - 7:5, 6:2

По сути, в стартовом поединке Хуана Мартина Дель Потро в Пекине было всего несколько эпизодов, в которые игра аргентинского теннисиста оставляла какие-либо сомнения. В первый раз Хуан Мартин забуксовал в концовке стартовой партии, когда ему лишь оставалось подать на победу в ней. К этому моменту лидер посева уже вел с брейком и даже имел возможности в нескольких геймах упрочить свое преимущество. Сразу 4 брейк-поинта Дель Потро не реализовал, а вот Альберт воспользовался первым же шансом и вернулся в борьбу за сет.

Правда, не надолго. Сразу после обратного брейка в исполнении испанского теннисиста Хуан Мартин снова отличился на приеме и на этот раз спокойно подал на победу в стартовой партии. Более того, Дель Потро начал и второй сет с брейка. Но вот тут случился второй неприятный для поклонников аргентинского спортсмена эпизод. Сразу после успеха на приеме Хуан Мартин снова забуксовал на собственной подаче и доигрался до трех брейк-поинтов за гейм. Все эти мячи Дель Потро отыграл и подачу защитил. В концовке партии Хуан Мартин оформил еще один брейк и сразу после него спокойно подал на победу уже во всем матче.

Теперь во втором раунде соревнований в Пекине Хуан Мартин Дель Потро сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

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о 13:17
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