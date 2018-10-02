Григор Димитров успешно стартовал на турнире в Пекине.

(3) Григор Димитров - (LL) Теннис Сандгрен - 7:5, 6:3
Именно Димитрову удалось первому вырваться вперед с геймом на приеме в активе, при этом в середине стартовой партии Григор воспользовался первым же в матче брейк-поинтом. Казалось, что болгарский теннисист спокойно доведет сет до победы, но при подаче на него Григор забуксовал и отдал собственный гейм под ноль. Правда, даже до тай-брейка Сандгрену дотянуть не удалось. При подаче на тай Теннис спасся сначала с двойного брейк-поинта, потом отыграл еще один брейковый мяч, но с четвертого сет-болла Димитров посавил победную точку в партии.
Второй сет сложился для Григора намного проще. В первом же гейме на приеме Димитрову удалось оформить брейк, в следующем гейме сам болгарский теннисист отыграл брейк-поинт, но в дальнейшем никаких шансов на приеме у представителя США не возникало. Таким образом без серьезных трудностей Димитров довел встречу до победы.
Во втором раунде соревнований в Пекине Григор Димитров сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.
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