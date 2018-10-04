Фабио Фоньини переиграл Андрея Рублева и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини становится четвертьфиналистом соревнований категории ATP-500 в Пекине, на которых он получил 4-й номер посева. В матче второго круга Фабио переиграл россиянина Андрея Рублева, занимающего на данный момент 68-ю строчку мирового рейтинга. Судьбу стартовой партии решил единственный брейк в исполнении Фоньини. С геймом на приеме в активе итальянец повел и в дебюте второго сета. Только на этот раз Фабио сумел еще и закрепить успех еще одной выигранной подачей соперника. На выход в четвертьфинал турнира в Пекине Фабио Фоньини потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(4) Фабио Фоньини - Андрей Рублев - 6:4, 6:3
В четвертьфинале соревнований в Пекине Фабио Фоньини сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.
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