Каролин Гарсия продолжает защиту титула на соревнованиях в Пекине.

(4) Каролин Гарсия - (Q) Полона Херцог - 7:6(2), 6:3
Такой себе мужской теннис показали спортсменки в стартовой партии отчетного противостояния. Мало того, что за весь стартовый сет ни одной из соперниц не удалось отличиться на приеме, так еще и брейк-поинты возникали совсем не часто. Первой до брейковых мячей добралась, как раз, Каролина, которая, правда, упустила перевес 40:15 на приеме. В следующем же гейме Гарсия сама подпустила соперницу к шансам на успех, но и французская теннисистка брейковый мяч спокойно ликвидировала.
Вот и все, в остальных геймах спортсменки, пусть и не без труда, но все же выигрывали геймы на собственных подачах, так что стартовая партия вполне справедливо докатилась до тай-брейка. Уже на нем Гарсия устроила отличный рывок, повела сразу с двумя мини-брейками - 5:0 и четко удержала этот весьма солидный перевес.
До середины второй партии геймы продолжили уходить в актив подающей стороны, но в пятом гейме сета случился первый в матче брейк. С геймом на приеме повела именно Гарсия, правда следующий же гейм на собственной подаче француженка не удержала. Равновесие в счете продержалось очень недолго. Каролин снова усилила игру и Полона этого просто не выдержала - два брейка в исполнении действующей чемпионки турнира и трудовая победа у нее в кармане.
В третьем раунде соревнований в Пекине Каролин Гарсия сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Ариной Сабаленко.
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