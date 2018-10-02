вторник, 2 октября 2018 г.

Каролин Гарсия продолжает защиту титула на соревнованиях в Пекине.

Действующая чемпионка соревнований в китайском Пекине французская теннисистка Каролин Гарсия выходит в третий раунд турнира. В матче второго круга Каролин в двух партиях переиграла квалифайера Полону Херцог из Словении, занимающую 86-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если судьба стартовой партии решилась лишь на тай-брейке, то с середины второго сета Гарсия полностью перехватила инициативу в матче и спокойно довела его до победы. На выход в третий раунд турнира в Пекине француженке понадобилось чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.


(4) Каролин Гарсия - (Q) Полона Херцог - 7:6(2), 6:3

Такой себе мужской теннис показали спортсменки в стартовой партии отчетного противостояния. Мало того, что за весь стартовый сет ни одной из соперниц не удалось отличиться на приеме, так еще и брейк-поинты возникали совсем не часто. Первой до брейковых мячей добралась, как раз, Каролина, которая, правда, упустила перевес 40:15 на приеме. В следующем же гейме Гарсия сама подпустила соперницу к шансам на успех, но и французская теннисистка брейковый мяч спокойно ликвидировала.

Вот и все, в остальных геймах спортсменки, пусть и не без труда, но все же выигрывали геймы на собственных подачах, так что стартовая партия вполне справедливо докатилась до тай-брейка. Уже на нем Гарсия устроила отличный рывок, повела сразу с двумя мини-брейками - 5:0 и четко удержала этот весьма солидный перевес.

До середины второй партии геймы продолжили уходить в актив подающей стороны, но в пятом гейме сета случился первый в матче брейк. С геймом на приеме повела именно Гарсия, правда следующий же гейм на собственной подаче француженка не удержала. Равновесие в счете продержалось очень недолго. Каролин снова усилила игру и Полона этого просто не выдержала - два брейка в исполнении действующей чемпионки турнира и трудовая победа у нее в кармане.

В третьем раунде соревнований в Пекине Каролин Гарсия сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Ариной Сабаленко.

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о 14:21
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